Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 7 e 8 dicembre per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame, danneggiata da un vasto incendio nell'aprile 2019. Il 7 dicembre non potrà dunque partecipare all'inaugurazione della stagione lirica della Scala con l'opera La Forza del destino. Il presidente lo ha comunicato ieri alla Scala esprimendo il suo rammarico per non poter essere presente alla prima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA