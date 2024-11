Lazza, esce il singolo OuverFOURe, sarà a san Siro il 9 luglio

Fresco di premiazione ai Siae Music Awards nella categoria Miglior Canzone Streaming Italia con Cenere, Lazza sorprende con l'uscita di OuverFOURe, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali (Island Records) e annuncia il nuovo tour negli stadi nell'estate 2025.

Il giro di concerti tocca il 5 luglio Lignano Sabbiadoro (Ud) lo Stadio Teghil e il 9 luglio a Milano lo Stadio San Siro, prima volta del rapper in un luogo iconico per i concerti. I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da giovedì 28 novembre alle ore 14:00, e da martedì 3 dicembre alle ore 11:00 nei punti vendita autorizzati. I due eventi - prodotti da Vivo Concerti - un passo importante nella carriera di Lazza con all'attivo 109 Dischi di Platino e 50 Ori e il sold out a tre mesi dalla partenza delle 11 date del Locura Tour 2025, in programma nei palazzetti da gennaio. San Siro, in particolare, è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre. Con Locura Opera N.1 lo scorso settembre si è portato vicino, esibendosi con l'Orchestra Sinfonica di Milano alle porte dello Stadio con uno spettacolo che ha riscritto le regole dei live show. Proprio dagli spalti di San Siro Lazza lancia il videoclip di OuverFOURe firmato da LateMilk, il nuovo brano prodotto da Low Kidd e Drillionaire. Tra i frame più suggestivi, si vede Lazza accanto a un pianoforte in fiamme, simbolo di una passione artistica in continuo ardere. OuverFOURe, quarto capitolo della serie cominciata con Overture, ribadisce la cifra stilistica dell'artista, fondendo pianoforte e beat, un viaggio sonoro che parte da un'intro lenta e intensa dominata dalle note del pianoforte per evolversi in un suono crudo che svela ogni sfaccettatura della personalità di Lazza.



