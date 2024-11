In Bicocca i premi di laurea in memoria di Sofia Castelli

L'università di Milano Bicocca il prossimo 2 dicembre consegnerà i premi di laurea in memoria di Sofia Castelli, la studentessa dell'ateneo uccisa a vent'anni il 29 luglio 2023 dall'ex fidanzato. I premi saranno assegnati alle migliori tesi finalizzate allo studio dei fattori connessi alla violenza sulle donne nell'ambito dell'evento "Gli strappi della violenza. Riflessioni e azioni dell'Università di Milano-Bicocca", che farà il punto sulle iniziative messe in campo dall'ateneo per il contrasto alla violenza di genere e per il supporto alle vittime.

La rettrice Giovanna Iannantuoni inaugurerà lo sportello antiviolenza a disposizione di tutta la comunità accademica e universitaria e consegnerà i premi di laurea in memoria di Sofia Castelli, mentre Patrizia Farina, professoressa del dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, presenterà le iniziative di indagine su violenze e molestie che si stanno svolgendo all'interno della comunità accademica.

Durante la giornata si potrà partecipare anche alla performance Remake dell'artista Patrizia Fratus, che darà vita a un'opera collettiva di arte sociale: verrà esposta una grande rete in diversi toni di rosso piena di squarci, che i visitatori saranno invitati a tessere e riparare.



