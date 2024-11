I virus in mostra a Milano con il Cnr e lo Ied

Non nemici da sconfiggere, ma entità biologiche antiche e affascinanti, in parte ancora da esplorare: sono i virus, protagonisti della mostra 'Grande come un Virus-viaggio nel mondo nanoscopico', promossa dall'Istituto di Biofisica di Milano del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBF-CNR), dal Comune di Milano - Cultura e da IED - Istituto Europeo di Design, che apre il 3 dicembre al Museo di Storia Naturale di Milano.

Al centro della mostra il grande modello interattivo dell'HIV in scala 1 a dieci milioni, realizzato dai designer di Ied su indicazioni dei ricercatori del Cnr. Le componenti del modello rappresentano le macromolecole biologiche del virus e a ciascuna di esse è associato un suono, a creare una polifonia del virus, una EnzỳmiÓrchestra. L'aspetto sonoro offre una versione poetica e metaforica del concetto di contagio virale: se toccato da una persona, il virus emette un suono; se chi lo tocca prende per mano un'altra persona, il suono si amplifica, propagandosi poi nella catena del contagio.

In mostra anche una collezione di modelli di virus ingranditi 1 milione di volte in modo da poter vedere da vicino le differenti forme e dimensioni di alcune delle specie più note: Papilloma, Zika, Ebola, Virus del Mosaico del Tabacco, Virus dell'Influenza, Batteriofago T4, Polio-virus e Virus Adeno-Associato.

Pensata per un pubblico ampio e diversificato, incluse scolaresche e famiglie con bambini dagli 8 anni in su, la mostra sarà aperta da martedì a domenica esclusivamente tramite visita guidata.



