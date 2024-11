I Blue, due date italiane per il tour del 25/o anniversario

Durante il concerto tenuto ieri all'Unipol Forum di Milano, i Blue hanno sorpreso il pubblico annunciando due date italiane del loro 'The 25th Anniversary tour with guests', che partirà nel 2026 per celebrare il venticinquennale della loro carriera musicale. Le due date italiane annunciate sono: 13 e 14 novembre 2026 all'Unipol Forum di Milano. I biglietti del tour, prodotto da A1 Concerti, sono disponibili in prevendita su Ticketone al link: www.ticketone.it/artist/blue. Dopo il successo del loro tour nei palazzetti che ha visto tutte le date sold out, i Blue preparano, per il 2026, un tour speciale con cui festeggiare 25 anni di musica, successi ed emozioni. Questo evento offrirà ai fan un'opportunità unica di rivivere il loro percorso musicale, attraverso le hit che hanno segnato la storia della band. I Blue ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi due decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica Uk, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi Brit Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.



