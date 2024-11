Corre l'utile di Easyjet, raddoppia il dividendo

Easyjet ha registrato un utile netto di 452 milioni di sterline (oltre 661 milioni di euro) nell'esercizio 2023/2024 in crescita di quasi il 40% sullo scorso esercizio mentre il fatturato è salito a 9,31 miliardi di sterline (+14%), pari a 11,4 miliardi di euro. La compagnia aerea inglese intende più che raddoppiare il dividendo. Proporrà infatti una cedola 12,1 pence per azione dai 4,5 pence dell'anno passato e pari 92 milioni di sterline. "Le prospettive per Easyjet sono positive", ha indicato Kenton Jarvis, il cfo della compagnia destinato ad assumere la carica di ceo al posto di Johan Lundgren. "Prevediamo di aumentare del 25% il numero di clienti che andranno in vacanza con l'offerta Easyjet Holidays, che è cresciuta fortemente", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA