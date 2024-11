A Milano ha aperto Amazon Black Friday Universe

Uno spazio esperienziale e immersivo per celebrare la settimana del Black Friday. In via De Cristoforis a Milano ha aperto il 26 novembre l'Amazon Black Friday Universe, un pop-up store unico nel suo genere che consente agli ospiti di immergersi in un'atmosfera spaziale che fa da sfondo ai diversi servizi di Amazon.it, consentendo inoltre di scoprire una selezione di offerte disponibili in occasione di Black Friday e in vista delle feste natalizie.

La settimana del Black Friday, come ha spiegato il vice presidente Categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa, Giorgio Busnelli, "è partita il 21 novembre e fino al 2 dicembre permetterà ai clienti di scoprire centinaia di migliaia di offerte in moltissime categorie, con sconti fino al 35% su un'ampia selezione di prodotti". Il percorso all'interno di Amazon Black Friday Universe si snoda in diverse aree tematiche e comincia dall'Area Made in Italy, dove sono protagonisti i marchi italiani e i prodotti di alcune delle migliaia di Pmi italiane che Amazon ospita nella vetrina dedicata. Qui i visitatori possono assaggiare alcune prelibatezze della pasticceria Bricioliamo. A seguire c'è Smile Planet, il pianeta da visitare in compagnia di Colgate Max White, mentre nell'Area #GETyourENDlook si può ricevere un trattamento completo di hairstyling e make-up con la presenza di due beauty expert. Nel Pianeta Amazon Fashion, i visitatori possono usufruire di una consulenza gratuita di analisi del colore con Alice Maggio - Questione di Palette, mentre l'Area Amazon Fresh è lo spazio interamente dedicato al servizio di consegna della spesa in giornata. Nell'Area Bar è possibile degustare il Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Marca Oro di Valdo Spumanti. L'Area Top 10 Toys 2024 è invece dedicata alla classifica dei migliori dieci giocattoli selezionati dagli esperti di Amazon.it.

Presenti anche spazi riservati ai dispositivi Amazon, all'Intelligenza Artificiale con il nuovo assistente virtuale di Amazon Rufus e alle spedizioni veloci Prime.



