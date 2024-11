A Cremona 200 espositori per le Fiere Zootecniche Internazionali

Oltre 200 espositori provenienti da 20 paesi a rappresentare l'intera filiera lattiero casearia per un confronto sul settore, dalla genetica ai mangimi ma anche energie rinnovabili, attrezzature e servizi per l'allevamento.

Dal 28 al 30 novembre torna Fiere Zootecniche Internazionali, l'evento - arrivato alla 79esima edizione - che si svolgerà a CremonaFiere. All'inaugurazione parteciperà anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

In arrivo ci sono buyer da tutto il mondo, grazie alla collaborazione con Ice Agenzia, con 80 delegati provenienti da 20 Paesi esteri: Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, India, Kazakistan, Marocco, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Ungheria, Uzbekistan.

Oltre alla parte espositiva, è previsto anche un calendario con 70 appuntamenti in programma per la tre giorni.

"Le fiere zootecniche internazionali di Cremona si confermano anche quest'anno l'unico appuntamento dedicato del settore lattiero caseario, ma la sua componente ancora più unica è la grande partecipazione attiva degli allevatori - spiega Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere - che sono parte integrante dell'intero progetto nonché del comparto. È la fiera degli allevatori e per gli allevatori, per discutere e affrontare i temi centrali, dal management dell'allevamento, dalla gestione del benessere animale, agli aspetti economici, fino alla produzione di energie alternative e la circolarità della produzione".

Tra gli appuntamenti in programma un corso di tosatura con dimostrazione. Spazio anche ai giovani con il concorso 'On the way to Cremona' e il concorso di conduzione next-generation, aperto a tutti i giovani europei in programma per sabato 30 novembre.



