Unioncamere, manifattura lombarda in leggero calo nel trimestre

Manifattura lombarda in lieve calo nel terzo trimestre dell'anno. Lo si legge nel report Unioncamere Lombardia allo scorso 30 settembre, in cui viene indicata una riduzione dello 0,4% per il comparto manifatturiero e dello 0,2% per l'artigianato. Se però "la produzione appare in sofferenza", il fatturato cresce dello 0,4% per l'industria e flette dello 0,2% per l'artigianato.

A pesare, secondo Unioncamere, la debolezza della domanda interna, la crisi economica tedesca e il commercio mondiale in stagnazione. Inoltre i dati sugli ordinativi dell'industria manifestano una leggera frenata dell'attività economica. La domanda estera segna invece una crescita dello 0,6% sul trimestre precedente. Anche il comparto artigiano soffre la debolezza del mercato interno con gli ordini fermi rispetto al trimestre precedente (-0,1%).

Il dato tendenziale rispetto al 2023 evidenzia per la produzione industriale un calo dell'1%, inferiore a quello del trimestre precedente, mentre la produzione artigiana registra variazione quasi nulla (-0,1%).



