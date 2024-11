Sedici giorni color arancio contro la violenza di genere

Sedici giorni vestiti di arancione per richiamare l'attenzione contro la violenza di genere. E' la campagna 'UNiTE - 16 Days of Activism against Gender-Based Violence' parte del progetto globale Orange the World. Un progetto con cui Un Women Italy intende richiamare l'attenzione sul fenomeno.

Quest'anno il tema centrale è "Every 10 Minutes, a Woman is Killed. #NoExcuse", (cioè, "Ogni 10 minuti, una donna viene uccisa. #NessunaScusa'). La scelta del tema vuole sottolineare l'aumento della violenza contro le donne e ribadire l'urgenza di azioni concrete per contrastarla.

In Italia, ricorda il programma delle Nazioni Unite, solo nel 2024, ben 96 donne sono state uccise in contesti familiari o affettivi, 51 delle quali per mano di partner o ex partner.

Numeri che per Un Women evidenziano l'urgenza di azioni di contrasto e prevenzione. Un Women Italy quindi invita cittadini e istituzioni a partecipare indossando il colore arancione, condividendo il messaggio della campagna sui propri social media e contribuendo attraverso la donazione a iniziative locali e internazionali.

"Insieme possiamo aumentare la consapevolezza sulla situazione attuale e lottare per cambiare la cultura della violenza che è strutturale. - ha spiegato Darya Majidi, presidente di Un Women Italy - non possiamo delegare il problema solo alla politica, ma tutti dobbiamo dare il nostro contributo.

Soprattutto gli uomini devono scendere in campo e diventare sentinelle sociali".



