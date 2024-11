Scontro frontale tra due auto, alla guida c'erano nonno e nipote

Due auto guidate rispettivamente da nonno e nipote di 76 e 25 anni si scontrate frontalmente in un incidente stradale avvenuto oggi lungo il tratto della provinciale che costeggia l'abitato di Cocquio Trevisago e porta verso Gemonio, in provincia di Varese. Il giovane è rimasto gravemente ferito.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le due vetture si sono scontrate e una terza auto è finita contro i due mezzi incidentati. In tutto i feriti sono 4: oltre al 25enne - che è rimasto incastrato nell'abitacolo - in gravi condizioni c'è anche un 22enne che era in macchina con lui.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia locale, vigili del fuoco e i mezzi del 118: due automediche, tre ambulanze e l'elicottero decollato dall'ospedale di Bergamo.



