Molecular Tumor Board, in Lombardia nuovo approccio oncologico

Prosegue il lavoro della Regione Lombardia per l'istituzione di un Molecular Tumor Board, strumento di governance clinico-organizzativa per un approccio sempre più personalizzato all'oncologia. Si tratta di un modello multidisciplinare basato sull'analisi approfondita delle alterazioni molecolari dei tumori per migliorare l'accuratezza terapeutica.

"Ancora una volta la ricerca clinica applicata e l'innovazione delle cure portano benefici diretti alla cura dei pazienti. È importante anche l'utilizzo di strumentazione tecnologiche e della telemedicina per offrire un contatto diretto, costante e mirato tra il paziente e l'offerta di cura" ha commentato il presidente della Lombardia Attilio Fontana durante una conferenza stampa al Pirellone promossa da Italian Health Policy Brief su iniziativa del consigliere della Lega Emanuele Monti "L'istituzione del Molecular Tumor Board - spiega Monti - rappresenta un traguardo cruciale per l'oncologia in Lombardia, confermando la nostra regione come punto di riferimento per l'innovazione e la qualità delle cure. Ogni anno, in Lombardia, si diagnosticano circa 60.000 nuovi casi di tumore, e grazie all'impegno nella prevenzione e nella diagnosi precoce continuiamo a garantire ai pazienti percorsi di cura sempre più efficaci e personalizzati".

Alla conferenza, tra gli altri, hanno partecipato anche Adele Patrini, coordinatore regionale Favo e gli assessori Marco Alparone (Bilancio) e Alessandro Fermi (Ricerca e Università).

"Nel corso degli ultimi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione scientifica e culturale nell'approccio al malato oncologico - spiega il professor Armando Santoro, responsabile Oncologia Medica Irccs Humanitas Research Hospital -. Al cosiddetto 'modello istologico' si sta affiancando un nuovo modello definito 'mutazionale' che ha aperto la strada all'oncologia di precisione. In questo contesto l'istituzione del Molecular Tumor Board regionale rappresenta una straordinaria opportunità per lo sviluppo della personalizzazione delle terapie oncologiche sul territorio lombardo".



