Minacce e incendi a titolare kebap, 7 ordinanze nel Pavese

I militari della Compagnia dei carabinieri di Vigevano (Pavia) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per sette persone (quattro in carcere, tre ai domiciliari e una di presentazione alla Polizia giudiziaria) in seguito alla denuncia del titolare di numerosi negozi di kebap che prima aveva subito l'incendio doloso di un frigorifero in un negozio di prossima apertura a Garlasco e in seguito aveva denunciato che contro le serrande erano stati esplosi da colpi di pistola, nel febbraio scorsi.

La vittima aveva riferito di aver subito minacce già nel dicembre del 2023, da parte di turchi che operavano nello stesso settore e che gestivano un kebap proprio a Garlasco. A marzo altri spari contro le saracinesche di un locale di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), sempre riconducibile all'imprenditore e numerosi episodi di minacce agli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione dei locali che stavano per aprire, ai gestori e ai dipendenti.

L'indagine, coordinata dalla Procura di Pavia, ha identificato il gruppo di cui facevano parte turchi, albanesi e un italiano, ritenuti responsabili di estorsione aggravata ed illecita concorrenza con violenza e minaccia, incendio e danneggiamento a mezzo di esplosioni di colpi d'arma da fuoco e porto di armi illegali. Gli arresti sono stati eseguiti con l'aiuto del personale dei Comandi Provinciali di Pavia, Novara, Alessandria e Milano, e dell'unità cinofila dei carabinieri per la ricerca di armi.



