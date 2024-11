Edison al fianco della Fondazione del Teatro alla Scala

Edison rinnova il suo impegno al fianco della Fondazione del Teatro alla Scala in occasione della presentazione della serata inaugurale della nuova stagione 2024/2025 che quest'anno sarà aperta da La forza del destino di Giuseppe Verdi con la regia di Leo Muscato.

Edison è fondatore Permanente della Fondazione del Teatro alla Scala e suo fornitore unico di energia elettrica 100% green. Inoltre, nel corso dell'ultimo anno, attraverso la società Edison Next, ha realizzato una serie di interventi per la riqualificazione degli impianti energetici e per l'autoproduzione di energia rinnovabile dando concretezza al percorso di transizione energetica della Fondazione.

"Sin dalle origini della nostra storia, abbiamo portato innovazione e progresso in tutte le comunità in cui operiamo e la nostra partnership con il Teatro ne è un esempio", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. "Infatti, negli ultimi anni - aggiunge - abbiamo collaborato con la Fondazione per avviare il suo percorso di decarbonizzazione e di transizione ecologica. Oggi Edison è orgogliosa di essere non solo Fondatore Permanente del Teatro alla Scala, ma anche partner strategico per la sostenibilità e l'innovazione".

Edison, inoltre, da 13 anni consecutivi sostiene la manifestazione Prima Diffusa promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano. Quest'anno sarà possibile vivere l'opera di Giuseppe Verdi in 40 luoghi del centro e della periferia di Milano, dalla Casa Circondariale San Vittore a Wow Spazio Fumetto, fino al Teatro della Casa di Reclusione di Milano Opera.



