È ufficiale la benemerenza di Pavia a Mauro Repetto

Dopo la proposta nella riunione dei capigruppo in consiglio comunale, adesso è arrivata anche la conferma dall'assemblea consiliare di Palazzo Mezzabarba, sede del Comune di Pavia. Il prossimo 9 dicembre a Mauro Repetto andrà la benemerenza civica di San Siro. Non riceverà, tuttavia, l'attestato come ex componente del gruppo degli 883, del quale faceva parte all'inizio degli anni Novanta insieme a Max Pezzali, ma per aver portato il nome di Pavia in giro per l'Italia con il suo spettacolo "Alla ricerca dell'uomo ragno".

Nei giorni scorsi era scoppiata una polemica in seguito a una lettera inviata al Comune dai legali di Pezzali, che sembravano aver espresso il loro disaccordo sulla consegna del premio a Repetto. Ma dopo una birra bevuta insieme a Mauro, è stato lo stesso Max a spazzare via ogni dubbio, spiegando che il problema era legato all'utilizzo del marchio 883 per il quale è in corso una causa a Milano.



