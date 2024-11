Città di Pioltello assegna Benemerenza al Lotta Club Seggiano

La Giunta di Pioltello ha scelto di assegnare delle medaglie d'onore simili, ma molto diverse tra loro. I premiati condividono lo stesso ambiente, i campi sportivi e le palestre, e la stessa finalità di inclusione sociale. La benemerenza 2024 è andata all'Asd Polisportiva Oratorio Maria Regina e al Lotta Club Seggiano. Diverso è il percorso che li ha portati a ritirare il più alto premio che la città di Pioltello concede nella cerimonia che si terrà sabato 14 dicembre in sala consiliare. La scelta è ricaduta su due società sportive molto diverse tra loro.

La prima, la Polisportiva Omr, ha spento quest'anno 10 candeline: un progetto nato all'interno dell'oratorio di via Beato Angelico e cresciuto con il tempo, arrivando alla fusione con la Volantes dell'oratorio Sant'Andrea che ha unificato le associazioni sportive oratoriane di Pioltello. L'agonismo è solo una componente della proposta della Omr, che da sempre punta l'attenzione sull'inclusione dei ragazzi e delle ragazze, di ogni etnia ed estrazione socio-culturale.

Di integrazione ne sa molto il Lotta Club Seggiano, presente a Pioltello dal 1985, che sin dalla sua fondazione ha dato la possibilità di misurarsi con uno sport storico e nobile, ma poco diffuso nello Stivale. Il 2024 è stato un anno da incorniciare per la società, che per la prima volta ha avuto un atleta in gara alle Olimpiadi di Parigi. Iman Mahdavi, rifugiato politico scappato dall'Iran, che proprio all'interno della società seggianese ha trovato una nuova famiglia.



