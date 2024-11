ANSA-BOX/La Prima della Scala è una 'forza' in città

La Prima della Scala è una 'forza' che coinvolge tutta Milano, quest'anno letteralmente visto che il 7 dicembre l'inaugurazione della stagione lirica del teatro sarà con 'La forza del destino'. Torna infatti per la tredicesima edizione la Prima diffusa, "un palinsesto unitario con 60 eventi in 40 luoghi della città - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - che fa diventare la prima della Scala patrimonio di tutta la città".

Da tempo i biglietti per la serata vip per eccellenza - a cui sarà presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - sono soldout ma ormai è una tradizione in città assistere alla diretta non solo in tv (su Rai1) ma nei posti più diversi di Milano, trasformando l'appuntamento in una occasione per una esperienza diversa con 10mila posti disponibili.

Sono 37 i punti in cui si potrà assistere all'opera di Giuseppe Verdi: il più tradizionale è l'ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, insieme al Teatro Dal Verme, ma si potrà vedere anche al Pio Albergo Trivulzio, in carceri come San Vittore e il minorile Beccaria e ancora alla palestra Heracles di via Padova, al liceo Virgilio, alla comunità per minori Oklahoma, alla Canottieri San Cristoforo, al Mudec e alla casa d'accoglienza per senzatetto Jannacci.

La Prima sarà però diffusa fuori Milano con quattro proiezioni speciali, fra l'altro a Malpensa e al castello Visconteo di Abbiategrasso.

In alcuni di questi luoghi alle 16:30 gli allievi dell'accademia della Scala offriranno una guida all'ascolto. E proprio loro saranno protagonisti dell'avvio ufficiale della Prima diffusa con una lezione-concerto all'accademia di Brera il 2 dicembre.

Wow Spazio Fumetto ospiterà una mostra su Puccini, in occasione dei cento anni dalla morte, al Conservatorio aprirà invece una esposizione dedicata alla 'Forza del destino fra le pagine della biblioteca del Conservatorio. E proprio il Conservatorio ospiterà una giornata di studi dedicata a Luigi Nono, per il centenario della nascita, a cui sarà presente anche la vedova Nuria Schönberg, Daniele Abbado e Angelo Foletto.

Spettacoli sono in programma in luoghi usuali come i teatri e meno usuali come la Canottieri San Cristoforo che ospiterà una serata dedicata a Otello il 6 dicembre.



