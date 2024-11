A Milano una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora

Il Comune di Milano organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora, il primo dicembre, dalle 9:30 alle 17:30. Verranno allestiti nove punti di raccolta dove chiunque potrà consegnare indumenti invernali, caldi, comodi e pratici, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza.

In particolare, il Comune segnala la necessità di abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova.

I punti raccolta saranno allestiti presso: Fondazione Progetto Arca, in via Sammartini 126; ️ Fondazione Fratelli S.

Francesco, piazza Baiamonti; ️ Opera Cardinal Ferrari, piazzale Cantore angolo viale Papiniano (solo fino alle 13); ️ Remar Italia, piazza XXIV Maggio; Fondazione Cumse, piazza Argentina angolo via Mercadante; Associazione City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4;️ Misericordia Milano Sant'Ambrogio, piazza Amendola, Comunità Sant'Egidio, via degli Olivetani 3; Casa della Carità, presso la loro sede in via Brambilla 8.

La raccolta di indumenti è importante per l'avvio di Milano Aiuta inverno 2024, che è iniziato ieri con il potenziamento graduale dei posti nei centri di accoglienza. Palazzo Marino ricorda che è attivo tutto l'anno, 24 ore su 24, il numero unico 0288447646, per segnalare le persone senza dimora che vivono per strada e sono in condizioni di difficoltà.



