A Milano Natale con 27 alberi nel segno dei Giochi 2026

Milano festeggerà il Natale con 27 alberi distribuiti in tutti i quartieri della città insieme a 14 installazioni di luminarie. Ad dare luce a piazza Duomo saranno i valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, con l'albero proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri. A guarnire l'abete ci saranno le due mascotte di Milano Cortina 2026, Tina e Milo in versione sportiva riprodotte su addobbi personalizzati. Ai piedi dell'albero ci sarà un villaggio natalizio con attività di intrattenimento realizzate dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto natalizio, Coca-Cola e Samsung.

La cerimonia di accensione dell'albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 dicembre. In Galleria ci sarà l'albero di Natale Dior Parfums, alto più di 14 metri e decorato con più di 1.900 elementi, ricoperto da fiori dorati e dal simbolo più iconico del brand: la stella. A questo progetto si aggiungono gli altri otto alberi che Dior Parfums posizionerà nei municipi della città.



