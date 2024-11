Salvini: 'Non è utile il toto-sindaco per Milano così presto'

"Il toto-nomi con tre anni di anticipo mi sembra un esercizio non particolarmente utile, noi stiamo ragionando come Lega di programmi, periferie, case popolari, quartieri periferici che Sala ha abbandonato e di progetti per la città che sono fermi da troppo tempo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sul futuro candidato sindaco di Milano del centrodestra durante l'evento 'Italia Direzione Nord' in Triennale.

"Con alcune persone sto già ragionando ma non le metto sui giornali domani mattina, non mi sembra che serva a nessuno", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA