Operaio cade dalla scala e precipita nel cantiere della Beic, ferito

Un operaio di 37 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi prima delle 14 nel cantiere della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in costruzione in via Molise a Milano.

L'uomo ha riportato alcune fratture agli arti. Considerando la posizione in cui è precipitato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati con autopompa e autoscala dal distaccamento di piazzale Cuoco insieme al personale del nucleo Speleo-Alpino-Fluviale che ha provveduto al recupero dell'operaio.

L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 con fratture alle braccia al Policlinico di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA