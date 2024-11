Noir in Festival con l'esordio di Maurizio Mannoni giallista

La 34ma edizione del Noir in Festival, diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, si svolgerà a Milano dal 2 al 7 dicembre con un incontro di pre-apertura, il primo dicembre alla libreria Rizzoli Galleria, dedicato all'esordio da "giallista" di Maurizio Mannoni con "Quella notte a Saxa Rubra" (La nave di Teseo). "Questa scelta - spiega Marina Fabbri - è in qualche modo un ideale manifesto della nostra annuale indagine sul genere: un famoso giornalista, un romanzo con il sapore della scoperta, uno scenario che ha a che fare con la televisione e i nuovi media".

Promosso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Mic, realizzato in collaborazione con l'Università Iulm, con il patrocinio del Comune di Milano e reso possibile grazie al sostegno di partner pubblici e privati, il festival si sviluppa secondo le direttrici di cinema, letteratura, serialità, fumetto e new media. Dieci i film della selezione ufficiale di cui otto in concorso per il Black Panther Award; cinque gli eventi speciali tra cui il prezioso restauro messo a disposizione da Cineteca Italiana di un classico sconosciuto come "Macadam", ultima regia firmata nel 1946 da Jacques Feyder. Cinque i titoli italiani in anteprima assoluta tra cui "Dedalus" di Gianluca Manzetti.

Il film di apertura Fuori Concorso sarà Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco, nuova serie Sky alla presenza del rapper Salmo qui in una veste inedita, mentre la chiusura sarà affidata a alla nuova commedia targata Eagle Pictures "Fatti vedere" di Tiziano Russo. Sul fronte della letteratura invece gli appuntamenti alla libreria Rizzoli Galleria vedranno sette protagonisti tra cui Maurizio De Giovanni con "Volver" il nuovo romanzo che esce tra pochi giorni per Einaudi. Agli autori ospiti alla Libreria Rizzoli si affiancano i "magnifici cinque" finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco per il miglior romanzo noir italiano dell'anno , protagonisti della giornata inaugurale alla Casa del Manzoni il 2 dicembre.

Risplende di luce propria la vincitrice del Raymond Chandler Award, la grande scrittrice americana Joyce Carol Oates, premiata la sera del 5 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA