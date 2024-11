Le vite spezzate in mare nella nuova opera di Adrian Paci

Racconta l'orrore delle morti in mare per naufragio l'opera di Adrian Paci "Il vostro cielo fu mare, il vostro mare fu cielo', l'installazione annuale di arte contemporanea monumentale che il Museo delle Culture di Milano presenta da mercoledì 27 novembre all'interno dell'Agorà.

Paci ha immaginato la grande vetrata dell'Agorà trasformata da chiaroscuri azzurro verdastri che evocano i colori del mare.

La texture di questi azzurri è quella dei retini tipografici delle immagini stampate sui giornali e sui quotidiani, associate a notizie tragiche di naufragi che raccontano di vite spezzate nel tentativo di attraversare i mari.

Durante la ricerca preliminare sono state infatti consultate e impiegate diverse testate giornalistiche, italiane e internazionali, cartacee e digitali. Le porzioni di mare presenti in queste fotografie di cronaca vengono ingrandite fino a cancellare ogni connotazione informativa e applicate sulle vetrate dell'Agorà, trasformandola in un grande acquario carico di tragedie implicite.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA