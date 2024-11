La madre di Giulia, 'i miei figli saranno segnati a vita'

"Non abbiamo mai parlato di vendetta, non esiste vendetta. Abbiamo perso una figlia, un nipote, abbiamo perso la nostra vita. Io non sono più una mamma, mio marito non è più un papà, i nostri figli saranno segnati a vita da questo dolore". Così Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, dopo la lettura della sentenza di condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello. "Quello che abbiamo perso - ha aggiunto il padre Franco - non lo riavremo mai. Oggi non abbiamo vinto, abbiamo perso in tutto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA