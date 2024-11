In mostra a Milano 'La cartella fantasma' di Giulio Einaudi

Ha trovato casa a Milano, negli spazi della Fondazione Biblioteca di via Senato, la collezione Claudio Pavese dedicata ai libri Einaudi 1933-1983: 4.343 libri e riviste, raccolti nel corso di vari decenni, che documentano la produzione della casa editrice italiana dal punto di vista culturale e della grafica editoriale.

L'artefice dell'impresa bibliofila è il torinese Claudio Pavese (nessuna parentela con lo scrittore) che ha reso la sua collezione consultabile da studiosi e appassionati.

In occasione dell'acquisizione, verrà esposta la cartella "fantasma" di Giulio Einaudi con 22 litografie originali, stampata nel 1950 in soli 50 esemplari e destinata a selezionati omaggi in occasione della coeva Biennale. In mostra a Milano, dal 28 novembre al 7 dicembre, sono esposte tutte le grafiche, due per ognuno degli undici artisti presenti: Afro, Birolli, Bordoni, Cassinari, Mirko, Moreni, Morlotti, Pizzinato, Santomaso, Treccani, Vedova.



