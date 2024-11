Dalla Statale di Milano il dizionario degli stereotipi di genere

C come cercarsela, V come vergogna, E come esagerata, H come help: sono alcune delle voci contenute nel 'Dizionario breve sugli stereotipi associati alla violenza di genere e alla vittimizzazione secondaria' ideato dal team di Human Hall, l'hub per l'inclusione, l'innovazione e la tutela dei diritti umani dell'Università degli Studi di Milano, rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado.

"Gli stereotipi e la violenza di genere sono temi strutturali che esprimono gli equilibri di potere di una società. Ed essendo strutturali, vanno combattuti soprattutto a livello educativo" hanno spiegato Francesca Poggi, docente di Filosofia del diritto, e Irene Pellizzone, docente di Diritto costituzionale che hanno curato il libretto insieme alla dottoranda in Filosofia Anna De Giuli.

"Conoscere questi stereotipi - hanno aggiunto - serve proprio a renderci coscienti di alcune narrative che sono parte integrante della nostra cultura e che si attivano in maniera automatica".

Proprio perché si rivolge ai ragazzi il dizionario è scritto con un linguaggio chiaro e accompagnato da vignette immediate.

L'obiettivo è mettere in luce distorsioni e pregiudizi a partire da parole chiave organizzate in ordine alfabetico. Ad esempio la F sottolinea come la Famiglia sia il luogo degli affetti e della protezione, ma ricorda che non è sempre così perché a volte è luogo di violenze e se "certamente per la famiglia qualche volta ci si deve sacrificare" questo "non può voler dire accettare violenze e umiliazioni".

"Sono gli 'in realtà' evidenziati dal progetto portato avanti dalle colleghe e nascosti dietro le parole in apparenza più innocenti che tentiamo di sradicare ogni giorno. E lo facciamo nel dialogo con i giovani e le giovani" ha sottolineato la prorettrice Marilisa D'Amico durante la presentazione all'evento 'Le parole della violenza. Conoscerle per evitarle' a cui hanno partecipato fra le altre la rettrice della Statale Marina Brambilla, l'assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini e la delegata alle pari opportunità del Comune di Milano Elena Lattuada.

"Solo un'alleanza tra istituzioni e cittadini che metta in comune competenze accademiche, umane e professionali - è convita Lucchini - potrà superare stereotipi di genere per far crescere l'intera comunità".

"La Grande scommessa, che tutte noi abbiamo nelle nostre mani e che deve essere un patto Inter generazionale tra le donne - ha concluso Lattuada -, è lavorare ogni giorno per debellare il germe della violenza, che si annida anche nel linguaggio quotidiano".



