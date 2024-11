Ad Artigiano in Fiera i sapori dall'Italia e dal mondo

Un giro del mondo in nove giorni tra le arti, i mestieri ma anche le cucine dall'Italia e da ogni angolo del mondo. È dedicato anche ai sapori l'Artigiano in fiera in programma tutti i giorni dal 30 novembre all'8 dicembre, dalle 10:00 alle 22:30 a Fieramilano Rho.

All'evento ci saranno gli artigiani da tutto il mondo: circa 2.800 stand espositivi di micro e piccole imprese provenienti da 90 Paesi in 8 padiglioni.

Tra i padiglioni si potrà fare un viaggio anche gastronomico grazie a un'incredibile varietà di prodotti, stand culinari, ristoranti e aree ristoro che raccontano storie di piatti, territori e identità culturali. Insomma, un'occasione per scoprire i sapori regionali e internazionali.

Tra gli stand si attraverserà tutto lo Stivale, dai canederli dell'Alto Adige alla pasta alla norma siciliana, dagli agnolotti piemontesi alla pizza napoletana, o aprendosi al resto del mondo, dai samosa indiani al pulled pork americano, senza dimenticare il Vecchio Continente dove assaporare paella, raclette, mussaka, spatzle e tanto altro. Ogni Paese ha la propria cucina e basterà fare il giro tra i padiglioni per provare ricette dai diversi continenti. Oltre ai tanti produttori e botteghe artigianali, ad accogliere i visitatori ci saranno 28 Ristoranti e 19 Luoghi del Gusto. Se tra i ristoranti italiani si potrà scegliere tra le specialità da tutte le zone, tra cui Valtellina, Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Liguria, Puglia e poi ancora Lazio, Valle d'Aosta, Alto Adige e Trentino, Lombardia, Veneto e Campania. Massiccia (e molto originale) è l'offerta internazionale ben rappresentata da Francia, Spagna, Grecia, Messico, Germania, Argentina, Austria, Arabia Saudita, Irlanda, Stati Uniti e anche Giappone e India solo per citarne alcuni. Non mancheranno i debutti di Africa e Georgia.



