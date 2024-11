A pugliesi doc il premio Ambasciatore di Puglia a Milano

L'ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera, originario di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani); lo youtuber e inviato di Striscia la Notizia Alessio Giannone, in arte Pinuccio; il soprano anglo-salentino Carly Paoli e l'Associazione Pasticcerie storiche "Il sospiro di Bisceglie". Sono questi i pugliesi doc che saranno premiati come "Ambasciatori di terre di Puglia" 2024 nella cerimonia in programma a Milano sabato, 30 novembre alle 17 nell'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

"Questo premio - afferma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in una nota - non è soltanto la festa dei pugliesi di Milano che negli anni hanno saputo dare a questa città un contributo straordinario in termini di lavoro, crescita, creatività e umanità, ma è anche un momento nel quale emerge la pugliesità come contributo che la gente della nostra terra offre e continua a offrire per costruire un'Italia più giusta e coesa, a partire dalla valorizzazione del proprio territorio".

"L'iniziativa - dichiara la presidente del premio Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano Bicocca - è nata con l'intento di scoprire e far conoscere attraverso i protagonisti migliori, il pensiero, la cultura, la laboriosità e l'ingegno delle genti di Puglia, consegnando un riconoscimento a chi, in vari campi e non solo in Italia, ha contribuito alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e sociale della nostra regione e lo ha fatto conoscere nel mondo". "La forza e l'identità di questo premio che è arrivato alla diciottesima edizione - spiega il presidente dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, il generale Camillo de Milato - è quello di raccontare, da varie angolature, la nostra regione, a partire dai volti e dalle storie personali di chi l'ha resa nobile nel campo in cui è stato chiamato ad operare".



