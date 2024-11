Sindaco Como lancia proposta riunificazione con Lecco

Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha lanciato una proposta di riunificazione dei due capoluoghi del Lario, vale a dire Como e Lecco, separati da un decreto del presidente della Repubblica del marzo 1992 (prima di allora Lecco era parte della provincia di Como).

Secondo Rapinese, una eventuale riunificazione sarebbe "un vantaggio per tutti". "Fu un peccato - ha detto al quotidiano comasco La Provincia - separare un'area che aveva continuità territoriale, un lago in mezzo e criticità identiche su tutti i versanti, ovvero viabilità, servizi e, soprattutto, un tessuto imprenditoriale sovrapponibile. Penso alle aziende del territorio che non fanno distinzioni tra Como e Lecco e, magari, hanno sedi operative in più parti e si interfacciano con due enti e penso a quelli che potrebbero essere gli investimenti delle nostre partecipate raggiungendo una soglia critica che potrebbe aumentare l'efficienza".

Rapinese ha anche annunciato l'intenzione di chiedere alla presidenza della Provincia di Como l'avvio di un percorso di confronto con il suo omologo della provincia di Lecco.

Sull'argomento si è espresso anche il presidente di Confindustria Como Gianluca Brenna: "È un tema al quale stiamo già lavorando. Il senso è quello di una visione strategica comune da cui scaturiscano proposte concrete per il futuro delle aree che abbracciano nel suo complesso il nostro territorio".





