Siae Music Awards all'insegna della musica certificata

E' stato un 2023 ricco di note, quello certificato da SIAE e premiato ieri sera, in occasione dei SIAE Music Awards andati in scena, per la loro seconda edizione, a Milano. "La musica italiana è viva - ha commentato Amadeus, nelle vesti di presentatore della serata - è bella, fa sistema e ci sa ancora sorprendere. Di musica ho sempre vissuto, perché la musica è davvero stata la colonna sonora della mia carriera professionale".

Un'occasione, quella della consegna dei SIAE Music Awards, per riconoscere i risultati ottenuti nel corso dei dodici mesi dello scorso da autori, editori e artisti. I premi sono stati assegnati a brani e autori in base alle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2024.

Tanti i riconoscimenti assegnati, per le altrettante categorie sulle quali sono stati declinati gli Award si casa SIAE, a cominciare dalla 'Miglior canzone - Radio' assegnato a 'Italodisco' dei The Kolors con Davide Petrella, oltre alla 'Miglior canzone - Club' per 'Freed from desire' di Molella, Phil Jay e Gala (PRS).

Sul fronte della 'Miglior canzone Jazz', premiata 'Diavolo Rosso' di Paolo Conte, mentre per la categoria 'Miglior canzone - Locali da ballo con musica live', ad aggiudicarsi il premio è stata 'Due vite' di Marco Mengoni, Davide Petrella e Davide Simonetta.

La nipote di Domenico Modugno, Francesca, che si è esibita durante la serata con un tributo al nonno, ha ritirato il premio 'Miglior canzone - Locali con musica live' per 'Nel blu, dipinto di blu'. Stesso il colore ma diversa musica, per la categoria 'Miglior canzone italiana all'estero', assegnato a 'I'm good (Blue).

A 'Cenere' di Lazza (con Petrella e Dardust) è invece andato il premio 'Canzone streaming Italia'. Tra i tanti altri riconoscimenti assegnati, poi, quello per il 'Miglior autore under 35' è stato assegnato ad Ultimo mentre ad Ennio Morricone è spettato il 'Premio live recital'. Premiato anche Vasco Rossi, insieme alla penna di Gaetano Curreri, per 'Rewind' nella categoria 'Best recorded track'.

Sul fronte social, a spopolare secondo i riconoscimenti SIAE, è stata ancora una volta 'Due vite' di Marco Mengoni. "I nostri Music Awards - ha commentato Salvatore Nastasi, presidente SIAE - sono l'occasione per celebrare i 100mila iscritti attraverso i protagonisti dei grandi traguardi che la musica italiana ha raggiunto e continua a raggiungere, anche all'Estero".



