Infermiera aggredita da un paziente al San Matteo di Pavia

Ancora un caso di aggressione al personale sanitario del pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Il fatto, avvenuto di notte, è raccontato oggi dal quotdiano "La Provincia Pavese".

Un giovane di 25 anni è giunto in ospedale con una ferita alla testa che si era procurato in un incidente stradale. Sin dal suo arrivo è parso molto nervoso. In attesa di essere sottoposto alle cure, è stato sistemato su una barella.

Quando un'infermiera è arrivata nella sala delle medicazioni, il 25enne l'ha aggredita, afferrandola per le spalle e provocandole degli eritemi. Le urla dell'operatrice sanitaria hanno richiamato l'attenzione di alcuni colleghi, che hanno lanciato l'allarme.

Sul posto sono giunti prima la guardia giurata in servizio al San Matteo e poi gli agenti della squadra volante. Il paziente è stato denunciato con l'accusa di lesioni. "Serve più rispetto per gli operatori sanitari", ha commentato Stefano Perlini, primario del pronto soccorso del San Matteo.



