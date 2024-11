A Milano parte il piano freddo, più posti per i senzatetto

Parte questa settimana il piano antifreddo del Comune di Milano, con l'apertura delle strutture d'emergenza che offrono oltre 100 posti letto aggiuntivi e una raccolta di indumenti, che si terrà il 1 dicembre.

Secondo l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè si tratta di "un dispositivo salvavita che offre riparo a chi non ha una casa e cerca di agganciare le persone per avviare percorsi di reinclusione".

"Anche quest'anno chiediamo il supporto dei milanesi perché ci segnalino le persone in difficoltà - ha aggiunto - e ci aiutino ad attivare interventi tempestivi e più efficaci. Il numero 0288447646, messo a disposizione dal Comune, è attivo h24, tutti i giorni dell'anno".

Le strutture di emergenza apriranno nel mezzanino della Stazione Centrale (con 40 posto letto), in via Balsamo Crivelli (20 posti) gestita dall'Associazione Sviluppo e Promozione, mentre in via Saponaro nel rifugio gestito dalla Fondazione Fratelli di San Francesco saranno aggiunti ulteriori 55 posti letto. E poi nel corso dell'inverno, a seconda delle necessità, saranno attivate altre strutture. L'ingresso nelle strutture sarà possibile presentandosi al Centro Sammartini di via Sammartini 120 che è il punto di accesso di tutti i servizi per i senza dimora in città, che sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì; solo al pomeriggio il mercoledì e dalle 10 alle 17 nei fine settimana e nei giorni festivi.

Le persone accolte dovranno sottoporsi a uno screening sanitario fatto con la collaborazione di Medici Volontari Italiani e al test Mantoux presso Villa Marelli. Martedì 26 novembre in via Silla è organizzata una raccolta di abiti e calzature aperta ai soli dipendenti comunali. Mentre tutti gli altri potranno donare abiti che non vengono più utilizzati ma sono in buono stato. In particolare servono abbigliamento tecnico, scarponcini invernali e scarpe da ginnastica con taglie grandi, giacche e giacconi, tute, magliette, cappelli, guanti e calzettoni invernali, zaini e borse. Non sarà possibile donare abiti eleganti, abbigliamento non comodo o biancheria intima non nuova.



