Vesta porta il mare in tavola nel centro di Milano

Vesta porta il pesce in tavola in pieno centro a Milano. il marchio di ristorazione di alta qualità di Triple Sea Food, la società controllata da Lmdv di Leonardo Maria Del Vecchio, ha trovato una posizione strategica al numero 1 di via Fiori Chiari. Sulla storica strada in zona Brera, Vesta dispone di una zona pranzo all'aperto accessibile da una scala in marmo travertino. Gli spazi del ristorante sono stati progettati per creare un flusso tra interni ed esterni utilizzando grandi finestre e specchi.

Simile a una barca, con pannelli in ebano lucido per la boiserie e pietra per i banconi del bar, il ristorante dispone anche di una sala Sottomarino per feste private o dopocena con dj set. Seduto a un tavolo, frequentato da molti clienti italiani e stranieri degli hotel a quattro e cinque stelle che si trovano nei paraggi, Davide Ciancio, ceo e co-fondatore di Triple Sea Food, spiega il menù proposto a milanesi e non: "Questo menù è stato creato per raccontare l'anima di Vesta, un luogo dove l'eccellenza degli ingredienti incontra la semplicità della tradizione. Lavorare con lo chef Giorgio Bresciani è un piacere, perché condividiamo la stessa passione per la qualità e la freschezza dei nostri prodotti. Ogni piatto è un'ode alla materia prima e un invito ad esplorare la purezza dei sapori marini con un tocco creativo" .

Vesta non è solo un brand del capoluogo lombardo dove nella stessa via Triple Sea Food è presente anche con Trattoria del Ciumbia e Casa Fiori Chiari. La scorsa estate nella baia di Paraggi a Portofino Vesta ha inaugurato un proprio spazio all'interno dello storico stabilimento Le Carillon, ora di Dolce&Gabbana. A Marina di Pietrasanta ha rilevato invece l'intero bagno storico Franco Mare.

In quest'ultima zona il ceo di Triple Sea Food esclude un interesse a rilevare il Twiga di Flavio Briatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA