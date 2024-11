Pezzali, il legame tra me e Mauro è indistruttibile

"Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l'importanza che ha avuto nella mia vita" scrive Max Pezzali su Instagram in un post accompagnato da una foto dove beve una birra scura proprio con Repetto, dopo che i suoi legali hanno inviato una diffida al comune di Pavia perché non assegni la benemerenza civica al sua collega negli 883 all'inizio degli anni Novanta. "Quello che sta venendo fuori in queste ore c'entra con delle questioni legali abbastanza di dominio pubblico che non coinvolgono Mauro, ma - spiega Pezzali - sono legate all'utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me.

Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre".

"A noi - conclude - piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film".





