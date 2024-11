Fonseca 'gara più noiosa in carriera, avrei fischiato anch'io'

"Avrei fischiato anche io. E' stata una delle partite più noiose della mia carriera. Nessun rischio, gioco lento, troppo rispetto da entrambe le squadre. E se fossi stato sugli spalti avrei fischiato anche io": lo dice Paulo Fonseca dopo lo 0-0 contro la Juve a San Siro e i fischi del pubblico presente allo stadio. "Difensivamente non abbiamo avuto problemi come non li ha avuti la Juve. Veniamo da una partita - spiega l'allenatore - in cui abbiamo preso tre gol e l'obiettivo era fare meglio. Poi abbiamo affrontato la squadra che difende meglio in campionato. Per segnare serve la perfezione. Non abbiamo rischiato e nelle occasioni che avevamo abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio".

Fonseca ha poi spiegato che "Pulisic è arrivato con un problema dalla Nazionale, lo abbiamo provato e non si sentiva tanto bene. Avrei fatto giocare la stessa squadra di Madrid, ma Pulisic non era in forma"



