Coca consegnata col furgone a noleggio, sequestrati 76 kg

La polizia ha trovato un covo in cui veniva smistata per la consegna nel Nord Italia di cocaina, un appartamento a Sorisole in provincia di Bergamo dove gli agenti hanno sequestrato 40 panetti di cocaina da circa un chilo che erano appoggiati sul tavolo della cucina e ulteriori 25 panetti nascosti nella struttura del divano del soggiorno oltre ad una mazzetta di denaro contante per un totale di 6.570 euro.

Gli agenti della squadra mobile hanno seguito i movimenti di un trentasettenne albanese, che affittava furgoni per la consegna della droga. Martedì scorso, con l'aiuto della polizia stradale della sezione di Arcore lo hanno fermato vicino al casello della A7, l'autostrada Milano-Genova, vicino al casello di Assago, nel Milanese, Nascosto all'interno di un compressore d'aria che era stato caricato sul mezzo, gli agenti hanno trovato un panetto da un chilo di cocaina. L'uomo, che è stato arrestato, aveva con sé un mazzo di chiavi. Gli investigatori della Sezione Antidroga, trovate le chiavi, sono risaliti all'appartamento di Sorisole dove, oltre alla droga e al denaro, hanno trovato anche materiale per il confezionamento della droga, una macchina da sottovuoto, un bilancino di precisione, una bilancia, un quaderno con la contabilità dello spaccio ed una macchina conta soldi. Mentre stavano perquisendo la corte del condominio, gli agenti hanno visto un secondo uomo, un albanese di 30 anni che non ha saputo spiegare la sua presenza ma aveva un mazzo di chiavi dell'appartamento. Per questo motivo anche lui è stato arrestato.

In tutto sono stati sequestrati circa 76 kg di droga, divisa in panetti con loghi diversi.

Su disposizione dei pubblici ministeri delle Procure rispettivamente di Milano e di Bergamo, Il 37enne è stato portato in carcere a Milano e il 30enne a Bergamo. Per entrambi sono stati convalidati gli arresti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA