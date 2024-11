A Milano torna il Panettone sospeso

Torna anche quest'anno nelle pasticcerie milanesi Panettone Sospeso, sesta edizione dell'iniziativa solidale creata per donare un dolce Natale a chi vive in povertà e solitudine. I panettoni raccolti saranno destinati a 'Casa Jannacci', la Casa dell'Accoglienza del Comune di Milano e a due Hub di Aiuto Alimentare della rete Milano Food Policy: l'Hub Aiuto Alimentare, Centro gestito dalla Fondazione Ibva e l'Hub Aiuto Alimentare Gallaratese gestito dalla Fondazione Terre des Hommes Italia Ets.

L'iniziativa, in programma da oggi al 22 dicembre, è dell'Associazione no-profit Panettone Sospeso Ets e delle pasticcerie aderenti. In totale saranno 13 le pasticcerie (per un totale di 23 punti vendita) dove si potrà lasciare un panettone già pagato in attesa che venga recapitato a chi è meno fortunato. Per ogni panettone lasciato 'in sospeso', le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva. Per informare e stimolare la comunità l'Associazione Panettone Sospeso ha coinvolto quest'anno l'artista Pao (al secolo Paolo Bordino, autore tra l'altro anche del murale dell'Hub di Aiuto Alimentare Gallaratese-Spazio indifesa) che trasformerà alcuni anonimi paracarri stradali, che tutti i milanesi chiamano 'panettoni', in colorate e vivaci opere di street art attraverso cui veicolare un messaggio di condivisione in vista del Natale. Mediante un Qr code presente sulla decorazione dei paracarri, chiunque potrà accedere al sito panettonesospeso.org e scoprire come lasciare un panettone in sospeso per coloro che non hanno la possibilità di comprarlo.

Ispirata alla celebre tradizione napoletana del caffè sospeso, e patrocinata dal Comune di Milano sin dalla prima edizione del 2019, in cinque anni grazie alla generosità dei donatori e delle pasticcerie l'iniziativa solidale ha raccolto e distribuito - segnala una nota - 7.000 panettoni a enti e associazioni del Terzo Settore che operano sul territorio milanese. L'associazione ricorda che anche quest'anno chi non vive a Milano potrà sostenere l'Associazione e lasciare il proprio contributo "a distanza" mediante una donazione sul sito www.panettonesospeso.org: il denaro raccolto verrà poi 'trasformato' in panettoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA