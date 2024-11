A Milano il Black Friday funziona soprattutto online, +9%

Il Black Friday a Milano, Monza Brianza e Lodi funziona soprattutto online dove, rispetto all'anno scorso, secondo l'analisi del Centro studi di Confcommercio con 222 milioni per chi offre beni e servizi e un incremento del 9% rispetto allo scorso anno. Ma i commercianti non hanno molta fiducia in questi giorni di promozioni e anzi, solo l'11% di loro pensa che a Natale aumenterà le vendite rispetto all'anno scorso.

In base a un sondaggio di Confcommercio MiLoMB a cui hanno preso parte 300 imprese, la maggior parte con meno di 10 addetti (l'88%) e di Milano e Area Metropolitana (74%), i negozianti non hanno aspettative sul Black Friday tant'è che solo un terzo (esattamente il 32%) fa promozioni: di questi il 31% effettua sconti fino al 15%, il 48% sconti fra il 15 e il 30% e solo il 21% superiori.

Il 60% comunque non si aspetta un aumento di fatturato, e il restante 40% non pensa a grosse crescite: meno del 5% di incremento per un quinto degli intervistati, fra il 5 e il 10% per il 15% e oltre il 10% solo per il 4%.

E infatti, secondo i commercianti, il Black Friday non toglie acquisti al Natale: il 36% di loro dice che vale meno del 10%, fino al 20% per il 23% e oltre il 30% solo per il 17%.

Ma la prospettiva dei commercianti per le feste non è comunque molto ottimistica: solo l'11% degli intervistati pensa che le vendite natalizie aumenteranno, il 57% crede che saranno in linea con il 2023 mentre il 32% prevede un calo.

"Il Black Friday conferma la sua efficacia in particolare sull'online - osserva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - ed è ormai, di fatto, un anticipo degli acquisti di Natale seppur con sottrazioni di fatturato, come il sondaggio fa rilevare, non ancora preponderanti. E' comunque sempre più importante che i negozi sviluppino la doppia canalità degli acquisti: nel punto vendita e nel digitale. Come Confcommercio abbiamo gli strumenti per supportarli in questa evoluzione".



