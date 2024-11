5-0 al Verona, l'Inter vola al comando

Rientro dopo la pausa super per l'Inter. La squadra di Inzaghi mette a segno l'ottavo risultato utile di fila in campionato e nel primo anticipo della 13/a giornata travolge il Verona: al Bentegodi finisce 5-0 e i nerazzurri volano in testa alla classifica, in attesa del Napoli impegnato domani contro la Roma. Le reti tutte nel primo tempo: la sblocca Correa al 17' su assist di Thuram, che al 22' firma il raddoppio. Al 25' il francese segna la sua doppietta, al 31' gol di De Vrij (entrato ina avvio al posto dell'infortunato Acerbi). La chiude al 40' Bisseck.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA