Orcel, non sposteremo sede da Milano se nozze con Commerz

Il ceo di Unicredit nel caso di un'integrazione con Commerzbank non intende spostare il quartier generale del gruppo da Milano. Andrea Orcel lo dice intervenendo alla conferenza di Jp Morgan.

"Abbiamo parlato molto della Germania perché è il nostro mercato. Per noi la Germania è mettere insieme due banche nello stesso mercato", sottolinea Orcel ricordando che "per tre anni e mezzo anni ho detto che c'era molto più valore interno che esterno e non volevo distruggerlo. Ora è il momento giusto per noi" per una M&A.

"Siamo a Milano e siamo orgogliosi di stare a Milano", afferma Orcel rilevando che quello della sede "non deve diventare un tema, anche perché al prossimo deal allora dovremmo muoverci da un'altra parte".

Orcel spiega anche che con una M&A la banca manterrà il proprio payout. "Ci impegneremo a mantenere la traiettoria del dividendo per azione uguale a quello che sarebbe stata senza M&A", evidenzia.



