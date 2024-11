Monza: Nesta "risultati non arrivano, bisogna alzare il livello"

"Abbiamo analizzato le partite e i momenti di difficoltà: dobbiamo alzare il livello, fare qualcosina ancora in più. Dobbiamo massimizzare quello che le altre squadre ci concedono quando noi creiamo": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. "I punti si fanno nelle due aree di rigore: nella loro e nella nostra - aggiunge -. Il resto è supremazia e gestione, ma devi essere forte nell'area. Dobbiamo andare in vantaggio quando ne abbiamo l'occasione perché poi diventa un vantaggio, come a Verona. Dobbiamo cercare di far meglio e stiamo cercando di tirar fuori il meglio dalla squadra".

La sosta, però, non ha portato buone notizie a Nesta che perde il capitano Matteo Pessina per almeno due mesi a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale configurando un'emergenza a centrocampo per il match contro i granata: "Bianco è tornato per un affaticamento dall'Under 21, ma è a disposizione. Dal Torino ci aspettiamo l'orgoglio, anche loro devono dare dei segnali e faranno la partita della vita. Possiamo temere questa reazione d'orgoglio, ma anche noi dobbiamo fare la partita della vita".

Sul momento del suo Monza, Nesta ha così concluso: "Passa tutto dai risultati. Quando si è ultimi qualcosa cambia: i risultati non stanno arrivando in questo momento, nonostante buone partite, e questo condiziona l'umore - ha ribadito -. Non c'è il medico che mi obbliga a fare l'allenatore: è una mia scelta e la faccio per la grande passione che ho per questo sport. Siamo alla ricerca dei punti, ci sono i momenti in cui giochi bene ma ora bisogna andare sul concreto".



