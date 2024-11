Ladri seminano panico in un condominio, bloccati con il taser

Hanno seminato il panico dopo esser stati sorpresi a rubare in uno stabile, colpendo chiunque cercava di avvicinarsi per fermarli. Alla fine i carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso hanno dovuto ricorrere al taser per bloccarli e li hanno arrestati per rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di due albanesi di 23 e 62 anni che a Corbetta, nel Milanese, erano entrati per rubare in un appartamento ed erano stati visti dai residenti che avevano avvertito i militari.

Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato i due uomini che, con una spranga in ferro e un lungo cacciavite, stavano cercando di fuggire dal palazzo, circondati da diversi condomini. Uno di questi, 41 anni, ha avuto la peggio ed è stato malmenato tanto da riportare una prognosi di 30 giorni.

Non è servito per calmare i ladri nemmeno puntare verso di loro il taser, tanto che i militari sono stati costretti a usarlo contro uno di loro e, a quel punto, anche l'altro si è arreso. I due avevano nello zaino monili in oro e orologi rubati nell'appartamento e del valore di oltre 10mila euro. Erano anche in possesso di un disturbatore di frequenze radio, utilizzato per mettere fuori uso gli allarmi.



