La Corte d'Assise d'appello di Brescia si è ritirata in camera di consiglio per decidere sul processo per l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù uccisa l'8 maggio 2021 da due delle tre figlie, Paola e Silvia Zani, e dal fidanzato della maggiore, Mirto Milani. I tre sono stati condannati in primo grado all'ergastolo e l'accusa ha chiesto la conferma del massimo della pena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA