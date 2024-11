"I gettonisti sono la vergogna della sanità pubblica. Sono quelli che in 10 giorni si fanno 15mila euro e poi per altri 20 giorni se ne vanno in vacanza alle Maldive mentre altri continuano a farsi il mazzo per stipendi ridicoli": così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso intervenendo agli stati generali della sanità organizzati dalla Lega a Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA