"A Milano sui lavori per le Olimpiadi dormo sogni tranquilli. Il Villaggio olimpico è addirittura in anticipo e anche con la Fiera sono nei tempi". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò durante un evento in Regione Lombardia con gli atleti olimpici e paralimpici medagliati a Parigi.

"Quella della Fiera è stata un'altra idea vincente", ha aggiunto Malagò. In Fiera a Milano-Rho si disputeranno le gare di speed skating.



