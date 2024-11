La Carta d'Identità elettronica accelera, si parte da Como

Como farà da apripista a nuovi servizi innovativi basati sulla Carta d'Identità Elettronica. Il Dipartimento per la trasformazione digitale, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Comune di Como, stanno finalizzando un accordo di collaborazione che prevede l'avvio di iniziative strategiche per aumentare la diffusione e l'utilizzo delle funzionalità avanzate della CIE, rafforzando il suo ruolo come strumento essenziale per l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ma anche per dimostrane l'utilità nel mondo fisico, grazie alle sue caratteristiche di sicurezza. Lo annuncia il Dipartimento per la Trasformazione digitale "Con questo progetto innovativo, puntiamo a fare della CIE il pilastro della trasformazione digitale in Italia. La collaborazione con il Comune di Como rappresenta un esempio tangibile di come la tecnologia possa essere messa al servizio delle persone, semplificando l'accesso ai servizi pubblici, sia digitali che fisici, e promuovendo un'autentica cittadinanza digitale autentica. Stiamo lavorando affinché Como possa diventare un caso di successo nazionale da replicare poi in altri comuni." - ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione Tecnologica Alessio Butti.



