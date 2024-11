Intesa Sanpaolo supporta e premia le imprese al femminile

Intesa Sanpaolo e la Fondazione Marisa Bellisario supportano e valorizzano l'imprenditoria femminile. E' giunta all'ottava edizione l'iniziativa Women Value Company Intesa Sanpaolo, riconosciuta come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario e presentata a Milano.

La banca guidata da Carlo Messina sostiene l'imprenditoria femminile anche finanziariamente mettendo a disposizione un miliardo di euro attraverso le opportunità previste dal programma 'Il tuo futuro è la nostra impresa', lanciato quest'anno dal gruppo che riserva 120 miliardi di euro a livello nazionale.

Oltre 1.400 le candidature da tutta Italia. A Milano sono state premiate 40 imprese del nord Italia e Sardegna, tra le 100 vincitrici del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo 202, e all'assegnazione delle menzioni speciali donne per il Made in Italy a Veronica Varetta, founder e ceo Firgun House (Milano); Donne per l'Innovazione, attribuita ad Alessia Galbiati, direttore generale Lamp (Lecco); Donne per il Sociale a Silvana Migoni, presidente di associazione donne al traguardo (Cagliari).

L'impegno della "nostra banca verso l'imprenditoria inclusiva e attenta al talento femminile parte dalla cura verso i nostri dipendenti", spiega Anna Roscio, executive director sales & marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

La straordinaria adesione che ha contraddistinto tutte le edizioni del Women Value Company racconta di un "sistema produttivo che ha chiara la fondamentale importanza del contributo femminile alla crescita", spiega Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario.



