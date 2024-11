Giudici: 'Pena estinta per l'ex terrorista Raffaele Ventura'

E' stata dichiarata estinta per "decorso del tempo" la pena di Raffaele Ventura, ex delle Formazioni Comuniste Combattenti, condannato per concorso morale nell'omicidio del '77 del vicebrigadiere Antonio Custra a Milano. Il 75enne era uno dei 10 ex terroristi che con l'operazione 'Ombre rosse' del 2021 avrebbero dovuto rientrare in Italia dalla Francia per scontare le condanne, ma i giudici francesi negarono le estradizioni. L'estinzione della pena è stata decisa dalla Corte d'Assise d'appello su richiesta dell'avvocato Davide Steccanella, col parere favorevole della Procura generale. Ventura potrà rientrare in Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA