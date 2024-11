Due nuovi piatti a base di caffè in illy Monte Napoleone

Risotto al prezzemolo su riduzione di caffè, e salmone marinato al caffè, composta di pere e amaranto croccante. Sono queste le due nuove proposte d'autore, firmate dallo chef stellato e illy chef ambassador Andrea Berton, in arrivo da illy Monte Napoleone a Milano, nel quadrilatero della moda. Dal mese di novembre a febbraio 2025 entrambe le ricette si aggiungono al menù proposto dal caffè milanese, recentemente rinnovato. "Gli abbinamenti nascono per dimostrare quanto il caffè possa essere un ingrediente principale anche nei piatti salati", ha commentato lo chef Berton. "In queste due ricette c'è in primis la cucina legata alla mia storia gastronomica, ma il caffè illy è stata la scintilla creativa, e i suoi aromi fonte di ispirazione". La prima novità è un risotto nel quale "la parte vegetale del prezzemolo si abbina molto bene al gusto del caffè" che, come ha spiegato lo chef, è presente in una riduzione posta alla base del piatto e in polvere, rendendo così il "sentore ben marcato".

L'altra proposta consiste invece in salmone marinato al quale viene aggiunta la polvere di caffè. "La nota leggermente amara di questo ingrediente - ha osservato Berton - è al tempo stesso preziosa, perché valorizza anche il gusto iodato del pesce". A completare il piatto, poi, una composta di pere "leggermente piccante" e popcorn di amaranto per creare un "effetto croccante".

Come ha sottolineato Taddeo Bruno, International markets & retail director illycaffè, "i valori principali di illy sono quelli di sostenibilità, di qualità, di eccellenza e di ricerca della cura del dettaglio. Noi crediamo che lo chef Berton riassuma nel suo approccio alla cucina e alla ristorazione esattamente questi valori. Nei suoi piatti c'è una scelta degli elementi semplici, rielaborati con procedimenti lunghi e complessi, che portano poi a un livello di qualità molto alta.

Abbiamo scelto piatti che si sposano con la tipologia di location", ha aggiunto, spiegando che il flagship di Monte Napoleone "è dedicato soprattutto a un ambiente business e turistico". In entrambe le ricette "è presente il caffè, che però si bilancia in maniera molto originale con il resto degli ingredienti. Il caffè non è solo quello all'interno della tazzina, può essere degustato in tante varianti. L'importante è che sia di qualità assoluta, come illy".



