Dati rubati, oggi a Milano l'interrogatorio di Del Vecchio jr

E' stato fissato per oggi pomeriggio un interrogatorio, davanti ai pm, di Leonardo Maria Del Vecchio - 29 anni e uno dei figli del patron di Luxottica morto nel 2022 - indagato nell'inchiesta milanese sui presunti dossieraggi illegali per concorso in accessi abusivi a sistema informatico. L'interrogatorio, da quanto si è saputo, è stato richiesto dallo stesso Del Vecchio per difendersi dalle accuse e chiarire. L'audizione si terrà, da quanto si è appreso, non al Palazzo di Giustizia milanese ma in un altro luogo, una caserma degli investigatori.

"Dalle imputazioni preliminari e dall'esito negativo della perquisizione, il dottor Del Vecchio sembrerebbe essere piuttosto persona offesa. Altri, infatti, sarebbero eventualmente i responsabili di quanto ipotizzato dagli inquirenti", aveva già spiegato l'avvocato Maria Emanuela Mascalchi, che aveva parlato della "infondatezza delle accuse ipotizzate a proprio carico".



